Bursaspor'da şok: Sezonu kapattı!

Bursaspor’da U21 takımı ile yapılan hazırlık maçında dizi çıkan Serdar Kurtuluş’un yapılan kontrollerinde tüm bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı ekipte geçen hafta sonu U21 takımı ile Özlüce Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçının 60. dakikasında Abdurrahman Taiwo ile girdiği ikili mücadele sonrası dizi çıkan deneyimli oyuncu Serdar Kurtuluş'tan kötü haber geldi. Dizindeki ödemin henüz tam olarak geçmediği Serdar'ın yapılan kontrollerinde dizindeki tüm bağların koptuğu ve sezonu kapattığı öğrenildi.



Bursaspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz da kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla detaylı açıklamayı yapacaklarını söyledi.