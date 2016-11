“Benim yapımda öyle bir şey yok”

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Arjantinli oyuncuları Pablo Martin Batalla’dan övgü dolu sözlerle bahsederek, “Bursaspor doğru bir modele değer veriyor. Bizde Türkiye’deki değerini buldu. Bursaspor’un geleceği için de önemli bir örnek” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında topladığı 20 puanla 4. sırada yer alan Bursaspor'da, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 10 haftalık periyodu, Harun Tekin'in performansını, yaşadıkları sakatlık sorunlarını ve transfer gibi konulara ilişkin İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Geride kalan haftalarda aldıkları sonuçlarla puan anlamında bekledikleri noktada olduklarını belirten Hamzaoğlu, "İnişli çıkışlı bazı maçlarımız oldu ama oyun olarak her gün gelişiyor olmamız bizi mutlu ediyor" diye konuştu.



"Hep beraber emin adımlarla yürüyoruz"

10 haftalık periyotta Gaziantepspor ile oynadıkları maçın kendisini en çok üzen maç olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Erdem'e verilen kırmızı kart vardı. Kazanabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Onun dışında burada yaşadığımız Başakşehir maçı. Sonuçtan daha çok yaşadığımız olaylar biraz üzdü beni ama şu anda her şeyi geride bıraktık ve hep beraber emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Harun ve Jorquera'nın performansı bizi sevindiriyor"

Takımdaki bütün oyuncuların performanslarından memnun olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün kalecilerimiz şu anda iyi durumda. Metin Hoca'ya da teşekkür etmek lazım onların form durumlarından dolayı. Bütün takımımız da zaten istekli ve keyif alarak antrenmanlarını sürdürüyorlar. Maçlarda da Bursaspor için oldukça iyi mücadele ediyorlar. Ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyorlar. Hem Harun'un bireysel performansı, hem de Jorquera'nın performansı ayrıca bizi sevindiriyor ama gol atamayıp, performansı iyi olan başka arkadaşlarımız da var. Onlar sadece skora etki ettiği için ön plana çıktı. Ben hem onlardan hem de diğer oyuncularımdan son derece memnunum."



"Benim yapımda öyle bir şey yok"

Sakat oyuncuların fazla olmasının teknik heyet olarak kendilerini etkilemediğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Benim yapımda öyle bir şey yok. Allah kimseye göstermesin tabi hepsi benim için çok değerli oyuncular. Biz antrenörler olmayan için üzülmeye pek vakti olmayan insanlarız. Biran önce o üzüntüyü ve o arkadaşımızı bir kenara koymalı ve farklı kapı açmalıyız. Bu tarafta da diğer kalan sağlamlarla beraber iyi bir kadro oluşturup, önümüzdeki maça da en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Dolayısıyla ben bunu iyi yaptığımı düşünüyorum. O kapıyı kapatıp, bu tarafa dönebiliyorum. Öyle bir bahanem hiçbir zaman olmuyor. Öyle bir düşüncem olmuyor. Bir oyuncum oynamayacaksa o yokmuş gibi pozisyon alıyorum ve kalanlarla beraber devam ediyoruz. Sakatlanan arkadaşlarımız için de onların en kısa ve en sağlıklı şekilde aramıza dönmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu.



"Serdar güçlü bir karakter"

Hazırlık maçında dizi çıkan Serdar Kurtuluş'un pozisyonunun kendisini çok üzdüğünü ifade eden Hamzaoğlu, "Çok üzüldüm, ben dizinin çıktığını gördüm, kırık da olabilir endişesi yaşadım. Bir futbolcu için en kötü şeydir sakatlık. Bırakın ayları birkaç gün bile uzak kalmak oyuncunun canını sıkar. Serdar için çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Futbol içinde olan şeyler bunlar. İnşallah bir an önce aramıza dönecektir. Ben inanıyorum Serdar güçlü bir karakter ve sakatlığı çabuk atlatacaktır diye düşünüyorum" dedi.



"Büyük paralarla büyük transferler yapılıyor"

Bursaspor'un genç oyuncular için büyük bir şans olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Tesis olarak mükemmel imkanlara sahibiz. Daha iyisi için de kulübümüz çaba gösteriyor ama çim sahada çalışıyor olmaları bizim oyuncularımız için büyük şans. Diğer kulüplerdeki oyuncular hedefleri açısından baktığınızda oynama şansları zor. Büyük paralarla büyük transferler yapılıyor. Özellikle yabancı oyuncular. Beklenti içinde o camialar. Orada yetişen genç oyuncuların orada forma şansı bulmaları daha zor bize göre. Biz altyapıya önem veren bir camiayız. Genç oyuncu oynattığımızda seyircilerimizden de olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da güzel bir şey. O yüzden biz de mümkün olduğunca hazır olan genç kardeşlerimizi takımımıza monte etmeye çalışıyoruz. Bu konuda şu ana kadar iyi gittiğimizi düşünüyorum. Futbolcular burada formaya daha yakın olduklarını hissediyorlar. Bu da onlar için itici güç oluyor" dedi.



"Kendilerini geliştirip, aramıza dönecekler"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncuları da takip ettiğini vurgulayan Hamzaoğlu, "Zaman zaman oynuyorlar, zaman zaman forma şansı bulamıyorlar ama onlar bizim için değerli. Sadece oynayarak değil, oynamadan da tecrübe kazanmaları önemli bizim için. Onlar da kendilerini geliştirip, aramıza dönecekler" açıklamasını yaptı.



"Deplasman yasaklarının kalkması çok güzel"

Kulüpler Birliği Vakfı'nın deplasman yasağını kaldırma kararını yerinde bulduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Keşke bu tür şeyleri yaşamadan toplum olarak bunun farkına varabilseydik. Hep zorluklar bizi birleştiriyor. Biz iyi günlerde de birlik olabilmeyi becermeliyiz. Bundan sonra hep kötü gün beklememeliyiz. Taraftarlar arasındaki düşmanlıklar zaten hiç anlam veremediğim şey. Yaptığımız iş keyifli bir oyun. Sahada bunu güzel ortaya koyan takımları alkışlayabilmeliyiz hep beraber. Gönlümüzde bir takım olacaktır. O takımı da sonuna kadar destekleyeceğiz. İyi gününde sevinirken, kötü gününde oyuncularla beraber biz de üzüleceğiz. Zaten güzel olan budur. Küçük takılmalar, şakalaşmalar tabi ki taraflar arasında olacaktır. Bu da güzel yanı ama asla bunu düşmanlık boyutuna taşımamak lazım. Deplasman yasaklarının kalkması çok güzel. Taraftarlar arasında dostluğu pekiştirecek organizasyonlar yapılmalı" dedi.



"Her dakika farklı bir şov sunabiliyorlar"

Taraftarların kendilerine olan desteğini iyi bulduğunu dile getiren Hamzaoğlu, "Stadı doldurmak kolay bir şey değil. Atatürk Stadı'ndan sonra yeni stadı birden bire doldurmak kolay bir şey değil ama ben her geçen gün taraftarımızın büyüyeceğine inanıyorum. Ailelerin maçlara gelmesi çok önemli. Passolig gibi bahanelerimiz olsa da bunu alışkanlık haline getirebilirsek çok iyi olacak. Stattan şiddetin uzaklaşması ve güzel ambiyansın ortaya çıkmasıyla çok daha mümkün. Bu bizim taraftarlarımız için oldukça iyi. Şölen havasında geçiyor tribünler. Her dakika farklı bir şov sunabiliyorlar. Bu hem bizi motive ediyor, hem tribüne gelen taraftarları ve diğer seyircileri de motive ediyor. İnşallah bundan sonra hem o tribün şovumuz devam eder, hem de hep beraber bir aktivite haline dönüştürebiliriz" şeklinde konuştu.



"Bursaspor doğru bir modele değer veriyor"

Arjantinli oyuncuları Batalla'nın çok doğru bir karakter ve çok düzgün bir insan olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "Her şeyden önce bu sevgiyi hak ediyor. Bursaspor doğru bir modele değer veriyor ve onu sahipleniyor. İnşallah o da hem futbol hayatı boyunca hem futbol hayatı bittikten sonra Bursaspor ile bu birlikteliği sürdürür. Bursaspor için önemli bir değer. Bursaspor'un geleceği için de önemli bir örnek. Pablo'nun yetenekleri, oyun bilgisi çok iyi. Pablo'nun en önemli özelliği sadece kendi oynamaması. O takımın bir parçası olabiliyor ve çevresine de olumlu şekilde yansımaları oluyor. Bizde de Türkiye'deki değerini bulduğunu düşünüyorum" dedi.