Usulsüzlük iddialarında flaş gelişme

Alınan bilgiye göre, Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Ocak'taki olağanüstü kongrede, genel kurul üyelerinin yönetim ve denetim kurulu raporlarını ibra etmemesiyle başlayan süreçte, iki ayrı bağımsız denetim şirketi tarafından yürütülen incelemeler sonucu oluşturduğu raporlar doğrultusunda hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, avukatları aracılığıyla 11 Mayıs'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

Yaklaşık 6 aydır Memur Suçları Savcılığı tarafından yürütülen ve eski kulüp başkan Recep Bölükbaşı dahil 22 kişinin ifadelerine başvurulan soruşturmada takipsizlik kararı alındı.

Bursaspor Kulübü avukatlarının 15 gün içinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine giderek karara itiraz edecekleri öğrenildi.