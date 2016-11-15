 Usulsüzlük iddialarında flaş gelişme – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Usulsüzlük iddialarında flaş gelişme

    Usulsüzlük iddialarında flaş gelişme

    Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulunun, bir önceki yönetimle ilgili iki ayrı bağımsız denetim şirketinin incelemelerinin ardından hazırladığı raporlar doğrultusunda savcılığa sunduğu suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verildi.

    Alınan bilgiye göre, Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Ocak'taki olağanüstü kongrede, genel kurul üyelerinin yönetim ve denetim kurulu raporlarını ibra etmemesiyle başlayan süreçte, iki ayrı bağımsız denetim şirketi tarafından yürütülen incelemeler sonucu oluşturduğu raporlar doğrultusunda hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, avukatları aracılığıyla 11 Mayıs'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti.

    Yaklaşık 6 aydır Memur Suçları Savcılığı tarafından yürütülen ve eski kulüp başkan Recep Bölükbaşı dahil 22 kişinin ifadelerine başvurulan soruşturmada takipsizlik kararı alındı.

    Bursaspor Kulübü avukatlarının 15 gün içinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine giderek karara itiraz edecekleri öğrenildi.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 17:08
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