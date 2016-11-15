Usulsüzlük iddialarında flaş gelişme
Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulunun, bir önceki yönetimle ilgili iki ayrı bağımsız denetim şirketinin incelemelerinin ardından hazırladığı raporlar doğrultusunda savcılığa sunduğu suç duyurusu hakkında takipsizlik kararı verildi.
Yaklaşık 6 aydır Memur Suçları Savcılığı tarafından yürütülen ve eski kulüp başkan Recep Bölükbaşı dahil 22 kişinin ifadelerine başvurulan soruşturmada takipsizlik kararı alındı.
Bursaspor Kulübü avukatlarının 15 gün içinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine giderek karara itiraz edecekleri öğrenildi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 17:08
- Süpersin çocuk
Toplam 21
Yorum
FENERLİ EĞER OZAN OYNAYACAKSA GALATASARAYI YENMEMİZ BİRAZ DAHA ZOR ŞİMDİ OZAN SAKATLANDI TAKIM DÜZELDİ ALLAH BİDAHA SAKATLIK VERMESİN ONA AMA OYNAMASA DAHA İYİ YA YEDEK KALSIN YADA GÖNDERİLSİN ONUNLA TAKIM KÖTÜ OYNUYOR..
- Kontrol bizde!
Toplam 17
Yorum
BABAYARU MERAK ETME FENERBAHÇE SANA YÜKSEK TEMPOLU AYAR VERECEKTİR HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN
- Zico'dan tescilli
Toplam 12
Yorum
yönetim icraat görelim bu oyuncu kaçan büyük balıklar gibi olmasın erkenden transfer edilmeli batigol haberleri gibi adı bizle anılıp büyük kulübe gitmesin
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