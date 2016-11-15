Bursaspor’da geçen hafta sonu oynanan hazırlık maçında sakatlık geçiren Serdar Kurtuluş, kendisine gösterilen ilgiden dolayı moral bulduğunu belirterek, "Olan oldu, Allah beterinden saklasın. Belki şer görünse bile bizim için hayırdır. Bundan sonra en iyi şekilde nasıl dönebilirim ona bakacağım" dedi.

Yeşil-beyazlı ekibin 29 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Kurtuluş'un, geçen cumartesi günü Özlüce Tesisleri'nde U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası dizi çıkmıştı. Tesislere çağrılan ambulans ile Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan tecrübeli oyuncuyu takım arkadaşları ziyaret etti. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar, çok şanssız bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Şu an ödem yoğunluğu olduğu için detaylı bilgi veremiyorlar. Birkaç kez MR'a girmeme rağmen sonuç çıkmadı ama iyi düşünelim iyi olsun. Şu anki tedavi sürecim beklemek ve ödemin biraz çekilmesi. Ondan sonra izlenecek bazı yollar var. Ona karar vereceğiz. 3 gündür buradayım ve çok destek aldım. Arayanlar, ziyarete gelenler var. İlk gördüğüm andan itibaren çok farklı şeyler düşünüyordum ama bu destekle birlikte çok motive oldum, moral buldum. Başkanımız, hocamız sürekli yanımda oldular. Umarım iyi bir şekilde dönerim. Olan oldu, Allah beterinden saklasın. Belki şer görünse bile bizim için hayırdır. Bundan sonra en iyi şekilde nasıl dönebilirim ona bakacağım" dedi.