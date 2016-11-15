 Harun’un hayali milli forma – Fotomaç – 15 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Harun’un hayali milli forma

    Harun’un hayali milli forma

    'un başarılı file bekçisi , 'da her zaman oynayacakmış gibi kendisini hazır tuttuğunu söyledi.

    galibiyetinin ilaç gibi geldiğini söyleyen Harun, "Avrupa Şampiyonası'nda da kadroda bulundum. Fırsat bir türlü gelmedi. Milli Takım'da oynama şansı elbet bana da gelecektir. Kalede oynayan arkadaşım Volkan Babacan da iyi performans çıkarıyor" dedi. Kosova sınavı öncesi Serdar Kurtuluş'un sakatlığıyla büyük şok yaşadığını da kaydeden Harun, "Duyunca çok üzüldüm. Serdar çok güçlü bir insan. En kısa zamanda aramıza dönecektir. Allah daha büyük sakatlıklardan korusun" diye konuştu.

    ÇOK YAKIN ARKADAŞLAR
    , Volkan'ın çok iyi arkadaşı olduğunu ve şu ana kadar milli takım kalesini başarıyla koruduğunu söyledi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Harun’un hayali milli forma haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.