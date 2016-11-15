Bursaspor taktik çalıştı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor.
Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada kalesiz taktik çalışma ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılarda sakatlıklığı bulunan Bilal Kısa, kondisyon salonunda çalışırken, Cristobal Jorquera ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 15:32
- Süpersin çocuk
Toplam 21
Yorum
FENERLİ EĞER OZAN OYNAYACAKSA GALATASARAYI YENMEMİZ BİRAZ DAHA ZOR ŞİMDİ OZAN SAKATLANDI TAKIM DÜZELDİ ALLAH BİDAHA SAKATLIK VERMESİN ONA AMA OYNAMASA DAHA İYİ YA YEDEK KALSIN YADA GÖNDERİLSİN ONUNLA TAKIM KÖTÜ OYNUYOR..
- Kontrol bizde!
Toplam 17
Yorum
BABAYARU MERAK ETME FENERBAHÇE SANA YÜKSEK TEMPOLU AYAR VERECEKTİR HİÇ ŞÜPHEN OLMASIN
- Zico'dan tescilli
Toplam 12
Yorum
yönetim icraat görelim bu oyuncu kaçan büyük balıklar gibi olmasın erkenden transfer edilmeli batigol haberleri gibi adı bizle anılıp büyük kulübe gitmesin
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