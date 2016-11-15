 Bursaspor taktik çalıştı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Bursaspor taktik çalıştı

    Bursaspor taktik çalıştı

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü sahasında Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor'da hazırlıklar devam ediyor.

    Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, çabukluk çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada kalesiz taktik çalışma ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda sakatlıklığı bulunan Bilal Kısa, kondisyon salonunda çalışırken, Cristobal Jorquera ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:32
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