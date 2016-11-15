 Bursa’da sakatlık kabusu – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Bursa’da sakatlık kabusu

    Bursa’da sakatlık kabusu
    'nde 4'üncü sırada bulunan 'un bu sezon en büyük korkusu, arda arda ortaya çıkan sakatlıklar oldu. Bugüne kadar Emre Taşdemir, Tomas Sivok, Merter Yüce, Bilal Kısa, Erdem Özgenç, Sane, Şamil Çinaz, Pablo Martin Batalla, Jorquera ve Faty sakatlık yaşadılar. Son olarak Serdar Kurtuluş'un dizinden yaşadığı sakatlık ise Bursaspor camiasının moralini bozdu.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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