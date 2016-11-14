Bursaspor revire döndü

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Bursaspor’da, geride kalan 10 haftada toplam 11 oyuncu çeşitli sakatlıklar sebebiyle maç kaçırdı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 10 haftada topladığı 20 puanla 4. sırada yer alan Bursaspor'un başı sakatlıklardan kurtulmuyor. Geride kalan haftalarda toplam 11 oyuncusu sakatlık sorunu yaşayan yeşil-beyazlılarda, ameliyat olan Furkan Özçal ile U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında dizi çıkan Serdar Kurtuluş da uzun süre takımdan ayrı kalacak.

Bursaspor'da bu sezon sakatlık sorunu yaşayan oyuncular şöyle:



Deniz Yılmaz: Geçtiğimiz sezonki sakatlığı sebebiyle bu sezon ilk 6 haftada forma giyemedi.



Tomas Sivok: Kronik sakatlığı bulunan Sivok geride kalan 10 haftada 4 maç kaçırdı.



Sane: Ligin 4. haftasındaki Kayserispor maçı öncesi sakatlanan Sane, sakatlığı ve performans yetersizliği sebebiyle henüz ligde forma şansı alamadı.



Emre Taşdemir: Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Emre Taşdemir, takımla çalışmalara başladı. Ancak henüz ligde forma giyemedi.



Serdar Kurtuluş: Ligin 2. haftasındaki Başakşehir maçında serçe parmağı kırılan ve 4 hafta forma giyemeyen Serdar Kurtuluş'un, geçtiğimiz hafta sonu U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası 3 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Erdem Özgenç: Antrenmanda sakatlanan Erdem Özgenç, Fenerbahçe, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.



Merter Yüce: Al Ittihad takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Merter Yüce, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında sahaya çıkamadı.



Şamil Çinaz: Ligin 4. haftasında oynanan Kayserispor maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Şamil'in çekilen MR'ında ciddi bir durumunun olmadığı anlaşıldı.



Furkan Özçal: Sezon başı kampında sakatlanan Furkan Özçal, önceki gün ameliyat oldu. 26 yaşındaki oyuncu, ligde henüz forma giyemezken, sezon sonuna doğru sahalara döneceği açıklandı.



Pablo Batalla: Ligin 7. haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasında sol kasığına darbe alan Batalla, 8. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.



Ricardo Faty: 5. haftadaki Kasımpaşa maçında ayağına darbe alan Faty, bir sonraki hafta oynanan Gaziantepspor maçında görev alamadı.