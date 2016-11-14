Bursaspor revire döndü
Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Bursaspor’da, geride kalan 10 haftada toplam 11 oyuncu çeşitli sakatlıklar sebebiyle maç kaçırdı.
Bursaspor'da bu sezon sakatlık sorunu yaşayan oyuncular şöyle:
Deniz Yılmaz: Geçtiğimiz sezonki sakatlığı sebebiyle bu sezon ilk 6 haftada forma giyemedi.
Tomas Sivok: Kronik sakatlığı bulunan Sivok geride kalan 10 haftada 4 maç kaçırdı.
Sane: Ligin 4. haftasındaki Kayserispor maçı öncesi sakatlanan Sane, sakatlığı ve performans yetersizliği sebebiyle henüz ligde forma şansı alamadı.
Emre Taşdemir: Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Emre Taşdemir, takımla çalışmalara başladı. Ancak henüz ligde forma giyemedi.
Serdar Kurtuluş: Ligin 2. haftasındaki Başakşehir maçında serçe parmağı kırılan ve 4 hafta forma giyemeyen Serdar Kurtuluş'un, geçtiğimiz hafta sonu U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası 3 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Erdem Özgenç: Antrenmanda sakatlanan Erdem Özgenç, Fenerbahçe, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.
Merter Yüce: Al Ittihad takımıyla oynanan hazırlık maçında sakatlanan Merter Yüce, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarında sahaya çıkamadı.
Şamil Çinaz: Ligin 4. haftasında oynanan Kayserispor maçının 65. dakikasında sakatlanarak oyundan alındı. Şamil'in çekilen MR'ında ciddi bir durumunun olmadığı anlaşıldı.
Furkan Özçal: Sezon başı kampında sakatlanan Furkan Özçal, önceki gün ameliyat oldu. 26 yaşındaki oyuncu, ligde henüz forma giyemezken, sezon sonuna doğru sahalara döneceği açıklandı.
Pablo Batalla: Ligin 7. haftasındaki Osmanlıspor karşılaşmasında sol kasığına darbe alan Batalla, 8. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında forma giyememişti.
Ricardo Faty: 5. haftadaki Kasımpaşa maçında ayağına darbe alan Faty, bir sonraki hafta oynanan Gaziantepspor maçında görev alamadı.
- 14 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 11:17
- “G.Saray’ı korumak adına her şeyi yaptım”
Toplam 14
Yorum
tufan ayvalık yüksel ne diyon anlaşılmıyor rövanşı mı var demek istiyorsun ne yapacan sıkıyorsa sahaya gir o koca adamlar dan sana o koca ellerin ile bir tokat her yeri sarı lacivert görürsün diyeceğim ama yüksel sen aklı başında olmayan bir adamsın demek ya saha kapanır ya sizi daha önce yaptıkları gibi sürü halinde dışarı çıkarırlar ya maç tatil edilir FENER galip ilan edilir yada aklın başınızda olur adam gibi maç seyreder FENERİN güzel bir galibiyetini şahit olursunuz
- “G.Saray’ı korumak adına her şeyi yaptım”
Toplam 14
Yorum
dünyanın Dünyanın en rezil iki takımı.
- 17 yıla takılmayın
Toplam 7
Yorum
Aslan ZABRY-SEMIH-SELCUK OYNARSA ISTER ISTEMEZ TAKILIRIZ
Bursaspor revire döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.