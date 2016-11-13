 Kurtuluş şoku – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Kurtuluş şoku

    Kurtuluş şoku

    ’da U21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan ’un dizi çıktı. Tecrübeli futbolcu 6 hafta yok...

    'da tecrübeli defans oyuncusu Serdar Kurtuluş, Özlüce Tesisleri'nde U21 takımı ile yapılan antrenman maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Dizinin yerinden çıktığı bildirilen deneyimli oyuncunun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    AY: AYAĞINDA KIRIK YOK
    Başkan ve Serdar'ı hastanede yalnız bırakmadı. Ay, "Şükrediyoruz ki ayağında kırık yok. İnşallah düzelecek" ifadelerini
    kullandı.



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    AYAZ: ÇIKIK OTURTULDU
    Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Serdar'ın sakatlığına ilişkin "Futbolcumuz 'un röntgenin de kırık olmadığı anlaşıldı. Damar yaralanmasına rastlanmadı, çıkık oturtuldu" dedi.



    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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