Kurtuluş şoku
Bursaspor’da U21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş’un dizi çıktı. Tecrübeli futbolcu 6 hafta yok...
AY: AYAĞINDA KIRIK YOK
Başkan Ali Ay ve Hamza Hamzaoğlu Serdar'ı hastanede yalnız bırakmadı. Ay, "Şükrediyoruz ki ayağında kırık yok. İnşallah düzelecek" ifadelerini
kullandı.
FUTBOLCULAR BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR
Bursasporlu futbolcular, sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşarken, yönetim hastaneye akın etti
AYAZ: ÇIKIK OTURTULDU
Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Serdar'ın sakatlığına ilişkin "Futbolcumuz Serdar Kurtuluş'un röntgenin de kırık olmadığı anlaşıldı. Damar yaralanmasına rastlanmadı, çıkık oturtuldu" dedi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 13 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:27
- Milliler galibiyetle tanıştı
Toplam 8
Yorum
Ssss Oguzhan zaten sakatti kaç haftadır top oynadığı yok. Selçuk maçta adını duyan varsa bana da söylesin. Arda top ezmekten başka bir şey yapmadı ama arda yine de oynamali takımda Burak in zaten ne yaptığı belli değil Allahtan bi gol attı da ona seviniyoruz Allahtan ikinci saridan kendini attirmadi
- Tüm alacaklar ödenecek
Toplam 3
Yorum
Fırat Sende aciz lik olmasa galatasaray haberleeinde ne arıyon biri parmak atar diye arlanizi dönmezssiniz mal .git sütünü iç yat .annen aramasın seni.
- Kombine 20 bini geçti
Toplam 4
Yorum
Köksal 3 tl verip maça girmeyen açlar 20 bin kombineyi nasıl almış? Hiç inandırıcı değil.
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