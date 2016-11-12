Antrenmanda feci sakatlık

Gelecek hafta sahasında Akhisar Belediyespor'u konuk edecek olan Bursaspor'un antrenmanında üzücü bir olay yaşandı. İkinci yarıda oyuna dahil olan yeşil beyazlıların tecrübeli oyuncusu Serdar Kurtuluş, maç sırasında Abdurrahman Taiwo ile girdiği ikili mücadelede ayağı çime takıldı. Serdar Kurtuluş, bu arada Nijeryalı oyuncu üzerine düşmesi sonucu acılar içinde kaldı.

Müsabakanın 60'ıncı dakikasında gerçekleşen olay sonrasında sahada Serdar Kurtuluş'un çığlık sesleri duyuldu. Kulüp doktorunun hemen müdahalesinde sakatlığın önce kırık olduğu sanıldı, ardında Serdar Kurtuluş'un dizinde sorun yaşadığı belirlendi.

Yaklaşık 15 dakika ambulans beklenmesinin ardından Serdar Kurtuluş, Acıbadem Bursa Hastanesi'ne götürüldü.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Acıbadem Bursa Hastanesi'nde yaptığı açıklamada, "Serdar Kurtuluş'ta kırık olmaması sevindirici. Çıkan dizi yerine oturtulacak ve tedavisi hemen başlayacak. Size konuyla ilgili detaylı açıklamayı kulüp doktorumuz Hakan Ayaz yapacak" dedi.

Hastaneden iyi haber geldi: "dizinde kırık yok"

Serdar Kurtuluş'un ameliyata alınmak için uyutulduğunu belirten kulüp doktoru Hakan Ayaz, "Dizinde kırık yok. Öncelikle Serdar'ı uyutuyoruz. Birazdan ameliyatla dizi yerine oturtarak tedaviye başlayacağız. Yerine takılmasından sonra MR'ı çekilecek. Ona göre tedaviyle yön verilecek" dedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan doktor Hakan Ayaz şunları söyledi:

"Bağlarda kopma olup olmadığı daha sonra çekilecek MR ile belli olacak. Ön çapraz bağlarda kopma varsa ameliyat olacak o uzun sürüyor. Dış bağlarda kopma varsa bu tedavi ile düzeliyor. En az 6 haftalık zamana ihtiyacımız var. Gelişmelerle ilgili olarak kulübümüzden açıklama yapacağız."