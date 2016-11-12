Antrenmanda ayağı kırıldı
Bursaspor’da tecrübeli oyuncu Serdar Kurtuluş’un, U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında ayağı kırıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılırken, takım arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.
Takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı
Serdar'ın ayağının kırılması takım arkadaşlarını da yasa boğdu. Deneyimli oyuncunun tedavisi sırasında başında bulunan oyuncuların üzüntüsü yüzlerine yansıdı.
- 12 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 13:35
- Burak kafa karıştırdı!
Toplam 6
Yorum
rebell Amannnnn... bu futbol katili vatandas kesinlikle gelmesin
- İngilizlerden Mikel iddiası
Toplam 5
Yorum
İsimsiz İhtiyaç duyulmayan tek bölge. Duyanda sanar orda Xavi-İniesta ikilisi var :)) Mikel geldi de ihtiyaç duyup duyulmaması kaldı
- Şişmanoğlu’na ‘izin’ çıkmadı
Toplam 3
Yorum
VDTSZGN Şişmanoğlu kötü topçu değil lakin Beşiktaşın hedeflerine taşıyacak çapta değil tek şansızlığı forwet olması kanatlarda oynayabilirse kalabilir yada gelecek vaad eden atılım yapacak bir oyuncu ile takas edilebilir...Mesela Edin VİSCA ile...
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