 Antrenmanda ayağı kırıldı – Fotomaç – 12 Kasım 2016
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    12 Kasım 2016, Cumartesi
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    Antrenmanda ayağı kırıldı

    Antrenmanda ayağı kırıldı

    Bursaspor’da tecrübeli oyuncu Serdar Kurtuluş’un, U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında ayağı kırıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılırken, takım arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları kapsamında Özlüce Tesisleri'nde U21 takımı ile hazırlık maçına çıkan Bursaspor, talihsiz bir olay yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Kurtuluş'un, karşılaşmanın 60. dakikasında U21 takımında görev alan Abdurrahman Taiwo ile girdiği iki mücadele sonrası ayağı kırıldı. Acılar içinde yerde kalan deneyimli oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından sahaya çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Serdar'ın büyük acı çektiği gözlendi.

    Takım arkadaşları büyük üzüntü yaşadı
    Serdar'ın ayağının kırılması takım arkadaşlarını da yasa boğdu. Deneyimli oyuncunun tedavisi sırasında başında bulunan oyuncuların üzüntüsü yüzlerine yansıdı.

    1. 12 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:35
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