Antrenmanda ayağı kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıkları kapsamında Özlüce Tesisleri'nde U21 takımı ile hazırlık maçına çıkan Bursaspor, talihsiz bir olay yaşadı. Sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Serdar Kurtuluş'un, karşılaşmanın 60. dakikasında U21 takımında görev alan Abdurrahman Taiwo ile girdiği iki mücadele sonrası ayağı kırıldı. Acılar içinde yerde kalan deneyimli oyuncuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından sahaya çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan Serdar'ın büyük acı çektiği gözlendi.Serdar'ın ayağının kırılması takım arkadaşlarını da yasa boğdu. Deneyimli oyuncunun tedavisi sırasında başında bulunan oyuncuların üzüntüsü yüzlerine yansıdı.