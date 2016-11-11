 Tekmeye bile kafa uzatırız – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Tekmeye bile kafa uzatırız

    Tekmeye bile kafa uzatırız
    'un tecrübeli ismi Serdar Kurtuluş, 10 haftada elde edilen 20 puanı iyi bir ekip olmalarına bağladı. Birbirinden dilinden anlayan, saha içinde ve dışında iyi anlaşan bir takım olduklarını belirten Serdar, "Sahanın içerisinde tekmeye kafa sokan bir takımız. Şampiyon olan takımdaki havamız var. Bu ekip ruhu bize başarıyı getiriyor. İnanıyorum ki ilerleyen haftalarda çok daha iyi duruma geleceğiz. Hamza hocanın başarıda payı ise çok büyük" açıklamasını yaptı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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