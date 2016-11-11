 Rakip Eskişehir – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Rakip Eskişehir

    Rakip Eskişehir
    beraberliği sonrası 3 gün izin yapan Bursaspor, 19 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarına start verdi. Öte yandan Bursaspor yarın saat 16.00'da Eskişehir ile özel maç yapacak.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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