5 ay aradan sonra geri döndü

Bursaspor, Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek çalışma ile sürdürdü. Sakatlığı bulunan Emre Taşdemir’in 5 ay aranın ardından takımla antrenmana çıkması teknik heyeti sevindirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Emre Taşdemir takımla çalıştı

Çalışmaya milli takım kamplarında bulunan Harun Tekin, Tomas Sivok, Deniz Yılmaz, Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy ve Kubilay Kanatsızkuş ile dün Almanya'nın Münih kentinde ameliyat olan Furkan Özçal katılmadı. Bu arada geçtiğimiz sezon oynanan Konyaspor maçında sakatlanan ve aylardır sadece tedavi olan sol kanat oyuncusu Emre Taşdemir de takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, çalışmanın ilk bölümünde koordinasyon, ve ardından 5'e 2 yaparken, çalışma çift kale maçla tamamlandı.



U21 ile hazırlık maçı

Bursaspor, bu haftanın son çalışmasında yarın U21 takımı ile Özlüce Tesisleri'nde saat 11.00'de taraftarlara kapalı olarak çift kale maçı yapacak. Ardından futbolcular, bir günlük izine çıkacak ve pazartesi akşamı saat 18.30'da yapılacak antrenman ile hazırlıklar sürecek.



Spastik engelliler antrenmana neşe kattı

Bursaspor'un bugünkü çalışmasının sürpriz konukları vardı. Doktor Ayten Bozkaya Spastik Engelliler Çocuk Hastanesi'nde aileleriyle birlikte tedavi olan 10 minik Özlüce Tesisleri'ne geldi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, miniklerle tek tek ilgilendi.