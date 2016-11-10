Bursaspor’da Akhisar maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Ligin 11. Haftasında sahasında alt sıralarda yer alan Akhisar Belediyespor ile 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da karşılaşacak olan Bursaspor, hazırlıklarını akşam üzeri sahada yaptığı çalışma ile sürdürdü.



Bursaspor, sabah kondisyon merkezinde çalışırken, akşamüzeri ise sahada çalıştı. Milli takımlarda bulunan ve sakat oyuncularla birlikte tam 8 futbolcu takımdan ayrı çalışma yaptı. Bu arada dün yapılan çalışmada sol arka adalesinde sertleşme oluşan Bilal Kısa tedbir amaçlı olarak doktor kontrolünde yürüyüş ve koşu yaptı.



FURKAN AMELİYAT OLDU

Bursaspor'da uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan Furkan Özçal, bugün Almanya'da belinden bir operasyon geçirdi. Kulüp yetkilileri Furkan'ın yapılacak tedavi sonrasında sezon sonu oynayabilecek duruma geleceğini belirttiler.

Bu arada Almanya'da yaklaşık 2 ay önce ayağına protez takılan antrenörlerden Yıldırım Uran uzun bir aradan sonra bugün ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı.