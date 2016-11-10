 Bursa’da büyük söz – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Bursa’da büyük söz

    Bursa’da büyük söz
    'un tecrübeli isimlerinden , yeşil-beyazlı taraftarlara umut saçtı: "Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Çok yıldızımız yok ama tekmeye kafa sokan bir takımız. Şampiyon takımdaki hava var."
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:49
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