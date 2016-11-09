 Timsah’tan korkun – Fotomaç – 09 Kasım 2016
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HEPSİ
    09 Kasım 2016, Çarşamba
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    Timsah’tan korkun

    Timsah’tan korkun

    Bursa’nın yıldızı Batalla iddialı konuştu: Takımda müthiş bir beraberlik var. Şampiyon olduğumuz sezonu hatırlar gibiyim. Rakiplerimiz bizden çekinsin.

    Yeşil-beyazlı formayla 7. sezonunu geçiren Pablo Batalla'dan iddialı sözler... Bursaspor ile 2009-10'da şampiyonluk kupası kaldıran Arjantinli yıldız, ligde geride kalan 10 haftayı değerlendirdi. İyi bir hava yakaladıklarını belirten 32 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: "Aldığımız başarılı sonuçların yanı sıra oynadığımız futbolla öne çıktığımızı düşünüyorum. Bursaspor'da müthiş bir beraberlik var. Bu da bana şampiyon olduğumuz sezonu hatırlatıyor. Bizim belli bir oyun anlayışımız ve sistemiz var. Şu ana kadar da istediğimiz sonuçları da aldık. Daha az kayıpla yolumuza devam edersek, hedeflerimize ulaşmamız için bir engel yok.

    "ZİRVEDEN KOPMAYIZ"
    ligin korkulan takımlarından biri. Biz rakiplerimize göre değil de onlar bize göre farklı oyun anlayışlarıyla sahaya çıkıyor. Şampiyonluktan bahsetmek tabii ki kolay değil ama ligi ilk 5 içinde bitireceğimize inanıyorum."
    1. 09 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:55
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