 Golcüler sustu – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Golcüler sustu

    Golcüler sustu

    ’da forvet oyuncuları üç gole ulaşırken orta saha 9 gole imza attı. Sezonun ilk golünü atan savunma oyuncusu Ertuğrul ise yedekte kaldı.

    'un, en golcü bölgesi orta sahası! Yeşil-beyazlıların, ligdeki 13 golünden 9'unu orta saha, 3'ünü forvet, birini ise defans oyuncuları attı. Geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başlayan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla attığı 5 golle takımın gol krallığı yarışında ilk sırada. Şilili yıldız Ricardo Jorquera ise attığı 4 golle ikinci sırada yer aldı.

    ÇEK NECİD'İN TEK GOLÜ YOK !
    Forvetini güçlendirmesine karşın Çek yıldız Tomas Necid, henüz golle tanışmadı. Forvetlerden Kubilay Kanatsızkuş, Del Valle ve Sercan Yıldırım ligde birer gol atarken, Bursaspor'da sezonun ilk golünü atan isim son günlerde yedek kulübesinden çıkamayan savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy oldu.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:54
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