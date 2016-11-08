Golcüler sustu
Bursaspor’da forvet oyuncuları üç gole ulaşırken orta saha 9 gole imza attı. Sezonun ilk golünü atan savunma oyuncusu Ertuğrul ise yedekte kaldı.
Bursaspor'un, en golcü bölgesi orta sahası! Yeşil-beyazlıların, ligdeki 13 golünden 9'unu orta saha, 3'ünü forvet, birini ise defans oyuncuları attı. Geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başlayan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla attığı 5 golle takımın gol krallığı yarışında ilk sırada. Şilili yıldız Ricardo Jorquera ise attığı 4 golle ikinci sırada yer aldı.
ÇEK NECİD'İN TEK GOLÜ YOK !
Forvetini güçlendirmesine karşın Çek yıldız Tomas Necid, henüz golle tanışmadı. Forvetlerden Kubilay Kanatsızkuş, Del Valle ve Sercan Yıldırım ligde birer gol atarken, Bursaspor'da sezonun ilk golünü atan isim son günlerde yedek kulübesinden çıkamayan savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy oldu.
ÇEK NECİD'İN TEK GOLÜ YOK !
Forvetini güçlendirmesine karşın Çek yıldız Tomas Necid, henüz golle tanışmadı. Forvetlerden Kubilay Kanatsızkuş, Del Valle ve Sercan Yıldırım ligde birer gol atarken, Bursaspor'da sezonun ilk golünü atan isim son günlerde yedek kulübesinden çıkamayan savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy oldu.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:54
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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