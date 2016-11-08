 Deniz Azerbaycan’da – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    Deniz ’da

    Deniz Azerbaycan’da
    'un golcü futbolcusu , Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili konuştu. "Türk Milli Takımı formasını giymek nasip olmadı" diyen 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu, "Azerbaycan için elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:04
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