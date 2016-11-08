Deniz Azerbaycan’da
Bursaspor'un golcü futbolcusu Deniz Yılmaz, Azerbaycan Milli Takımı'na seçilmesiyle ilgili konuştu. "Türk Milli Takımı formasını giymek nasip olmadı" diyen 28 yaşındaki gurbetçi oyuncu, "Azerbaycan için elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Hacı İlhan başkana da hoca dayanmıyor ibrahim hoca çok iyi oynatıyodu bu takımı
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nasıl bir taraftar anlayışı düne kadar çok iyi hoca kimseye yedirmeyiz diyenler şimdi adamı gönderiyorlar.....
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ua evet aziz ne dedi başkan olacak kişi zengin olmalı
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