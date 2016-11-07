Bursaspor’un jokeri Batalla
Bursaspor bu sezon kadrosunu yenilemesine karşın ligdeki 13 golünden 9’unu orta saha, 3’ünü forvet, birini ise defans oyuncuları attı.
Geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başlayan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, takımın gol krallığı yarışında birçok ismi geride bırakmayı başardı.
JORQUERA İKİNCİ SIRADA
Yeşil beyazlıların kaptanı Batalla, orta alanda hücumu yönlendiren isim olurken, ileri uçta da en çok topla buluşan isimlerden birisi oldu. Arjantinli oyuncu attığı 5 golle takımının en çok gol atan ismi oldu. İkinci sıradaki isim; bir başka orta alan oyuncusu Şilili Ricardo Jorquera oldu. Şilili futbolcu yeşil- beyazlılarla bu sezon 4 gole imza attı.
GOLCÜLER SUSKUN
Forvetini güçlendirmesine karşın Çek yıldız Tomas Necid, henüz golle tanışmadı. Forvetlerden Kubilay Kanatsızkuş, Del Valle ve Sercan Yıldırım ligde birer gol atarken, Bursaspor'da sezonun ilk golünü atan isim son günlerde yedek kulübesinden çıkamayan savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy oldu.
ÇALIŞMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR
Gelecek hafta 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Timsah Arena'da, bu sezon kendisine 'ters gelen' takımlardan birisi olan Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor'da milli maç arasındaki çalışmalar çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak antrenman ile başlayacak. Haftanın ilk çalışmasına milli takımlarda olan futbolcular yer alamayacak.
- 07 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:34
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Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞK Aynenn Şenol hoca sakın hatta yapma bu cocuk çok yetenekli
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Toplam 5
Yorum
Ultra aslan Bence taraftarlar böyle maçlarda yüzde 60 ev sahibi yüzde 40 misafir takım oranında bile olmalı ziraat kupasını seyredebilen insanlar ligi niye izleyemesin. Sıkıntı taraftarda degil taraftarı bu hale getirenlerde bence
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Toplam 2
Yorum
sgoksu Biri bu adamı bi silksin kendine getirsin.
Bursaspor’un jokeri Batalla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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