Bursaspor’un jokeri Batalla

Geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başlayan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, takımın gol krallığı yarışında birçok ismi geride bırakmayı başardı.

JORQUERA İKİNCİ SIRADA

Yeşil beyazlıların kaptanı Batalla, orta alanda hücumu yönlendiren isim olurken, ileri uçta da en çok topla buluşan isimlerden birisi oldu. Arjantinli oyuncu attığı 5 golle takımının en çok gol atan ismi oldu. İkinci sıradaki isim; bir başka orta alan oyuncusu Şilili Ricardo Jorquera oldu. Şilili futbolcu yeşil- beyazlılarla bu sezon 4 gole imza attı.

GOLCÜLER SUSKUN

Forvetini güçlendirmesine karşın Çek yıldız Tomas Necid, henüz golle tanışmadı. Forvetlerden Kubilay Kanatsızkuş, Del Valle ve Sercan Yıldırım ligde birer gol atarken, Bursaspor'da sezonun ilk golünü atan isim son günlerde yedek kulübesinden çıkamayan savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy oldu.

ÇALIŞMALAR ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR

Gelecek hafta 19 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Timsah Arena'da, bu sezon kendisine 'ters gelen' takımlardan birisi olan Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak Bursaspor'da milli maç arasındaki çalışmalar çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak antrenman ile başlayacak. Haftanın ilk çalışmasına milli takımlarda olan futbolcular yer alamayacak.