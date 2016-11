Hamzaoğlu: “Ligimiz oldukça renkli geçiyor”

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile golsüz berabere kalan Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu iyi bir takımla oynadıklarını söyledi.

İşlerinin zor olacağını bildiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, "Geçen haftalardan yaralı iyi bir takımla oynadık. İşimizin zor olacağını da biliyorduk. Bundan sonra her maç artık bu zorlukta geçecek. Güzel olan şey ligimiz oldukça renkli geçiyor. Her maç farklı bir keyif veriyor. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmak isterdik ama Kardemir Karabükspor iyi bir takım, onlarda çok iyi mücadele ettiler. Her iki taraf açısından baktığımızda güzel keyifli bir maç oldu. Buradan bir puanla dönüyoruz, milli maç arasını iyi değerlendirip odan sonraki maçımıza hazırlanacağız. Karşılıklı pozisyonlar oldu, ilk yarı oyunu elimizde tuttuğumuzu, oyun olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Ama ikinci yarı da karşılıklı git-gelli bir maç oldu. Her iki tarafta kazanmak istiyordu, güzel keyifli bir maç oldu" dedi.