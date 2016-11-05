Arap ve Katarlılar Timsah Arena’yı gezdi
Suudi Arabistan ve Katarlı 22 kişilik heyet, Bursaspor'un yeni stadyumu Timsah Arena'da yeşil-beyazlı idareciler ile bir araya geldi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Stadımızı göstereceğiz. İsim hakkıyla ilgili konuşacağız. Olması önemli değil ama önemli olan stadımızı Arap ülkelerinde tanıtabilmek. Ancak sponsorluk anlaşması yakın" dedi.
- 05 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aslan'a Başakşehir dur dedi
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Aslan BAY RIEKERINK BINDIGI DALI KESTI DEVRE ARASINA KALMAZ CAPSIZ DURSUNLA KOL KOLA GIDER
- Muslera da hata yapar
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Aslan BASKA KALECI OLSA FARK YERDIK
- Emre Belözoğlu'na büyük tepki
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Bjk Hiç hakeme çamur atmayın Başakşehir haketti ayrıca musleraya kırmızı kart göstermeliydi es geçti daha ne istiyorsunuz
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