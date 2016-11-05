 Arap ve Katarlılar Timsah Arena’yı gezdi – Fotomaç – 05 Kasım 2016
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    05 Kasım 2016, Cumartesi
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    Arap ve Katarlılar ’yı gezdi

    Arap ve Katarlılar Timsah Arena’yı gezdi
    Suudi Arabistan ve Katarlı 22 kişilik heyet, Bursaspor'un yeni stadyumu 'da yeşil-beyazlı idareciler ile bir araya geldi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Stadımızı göstereceğiz. İsim hakkıyla ilgili konuşacağız. Olması önemli değil ama önemli olan stadımızı Arap ülkelerinde tanıtabilmek. Ancak sponsorluk anlaşması yakın" dedi.
    1. 05 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:50
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