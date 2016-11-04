 ‘Serimiz sürecek’ – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    ‘Serimiz sürecek’

    ‘Serimiz sürecek’
    Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçını kazanarak, iki haftalık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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