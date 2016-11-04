İkinci yarıda coşuyor
Bursaspor'da, ligin 9 haftalık diliminde atılan 13 golün 10'u karşılaşmaların ikinci yarısında geldi. Son 15 dakikalarda 6 gol atan yeşil-beyazlılar, 9 maçın ilk yarım saatinde ise gol bulamadı.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aslan COK GÜZEL GÜNLER YASATTIN BIZE GALATASARAY
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krtl son 2 maçta gördük kim hakemle maç alıyor,sırf FB ligden kopmasın diye hakem atamaları yapıldı..Fener ne zaman sıkışsa içerdeki maçlara Fırat Aydınus dışardaki maçlara Bülent yıldırım atanıyor..
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