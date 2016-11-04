 İkinci yarıda coşuyor – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    İkinci yarıda coşuyor

    İkinci yarıda coşuyor
    'da, ligin 9 haftalık diliminde atılan 13 golün 10'u karşılaşmaların ikinci yarısında geldi. Son 15 dakikalarda 6 gol atan yeşil-beyazlılar, 9 maçın ilk yarım saatinde ise gol bulamadı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:01
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