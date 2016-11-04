Bursaspor, seriyi sürdürmek istiyor
Bursaspor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Karabükspor'u mağlup ederek, galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.
Süper Lig'de 17. randevu
İki ekip yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte ligde 17. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan karşılaşmalarda Bursaspor, 8 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Karabükspor ise 6 müsabakada gülen taraf oldu. Ev sahibi ekip Karabükspor, ligde Bursaspor ile oynadığı son 7 karşılaşmada 6 mağlubiyet alırken, yalnızca 1 mücadelede sahadan 3 puanla ayrıldı.
Son maçı Bursaspor 7-1 kazandı
Karabükspor ile Bursaspor arasında Süper Lig'de oynanan son maç 7-1'lik Bursaspor galibiyeti ile sonuçlanmıştı. Bu müsabaka Karabükspor'un Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği maç olarak tarihe geçmişti.
Emre, Furkan ve Sivok yok
Konuk ekip Bursaspor'da sakatlıkları süren Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Tomas Sivok, kafileye dahil edilmezken, Konyaspor maçında sakatlanan ve takımdan ayrı çalışan Merter Yüce ise kafilede yer aldı. Deneyimli oyuncunun durumunun maç saati netlik kazanacağı bildirildi.
Sercan kafilede, Necid yok
Yeşil-beyazlılarda, bir süredir forma şansı bulamayan ve son oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında da kadroya dahil edilmeyen isimlerden Tomas Necid, Karabük kafilesinde de yer almazken, Sercan Yıldırım ise takımla birlikte çalıştı.
Düdük Barış Şimşek'te
Yarın Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Uygar Bebek ve Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.
- 04 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:42
- 12 kişi oynuyoruz
Toplam 4
Yorum
karakartal Fabri'ye katılmamak mümkünmü.İnsan sevdiği işte başarılı olur.Beşiktaş maçlarda severek,iştahla oynuyor,futbolun tüm güzelliklerini sahada sunuyor haliyle başarılı futbolunu, aldığı başarılı sonuçlarla taçlandırıyor.Yürü be kartal
- Şeytan taşla'dick'
Toplam 5
Yorum
gsli valla ne yalan söylim dün akşam gurur duydum fb yle tebrikler.
- Derbinin hakemi açıklandı
Toplam 22
Yorum
karakartal Ali Palabıyık'tan sonra; Türkiyenin en iyi hakemi.
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