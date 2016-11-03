Bursaspor seriyi bozmak istemiyor

Ademoğlu yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacaklarını hatırlattı.

Kardemir Karabükspor'un ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan Ademoğlu, "Rakibimiz sezona iyi başladı. İyi bir teknik adamları ve kadrosu var. Ofansif futbol sergileyen bir ekip. O nedenle her takım gibi Kardemir Karabükspor'u da ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede de karşılaşmaya hazırlanıyoruz." dedi.

Ligin ilk 9 haftalık diliminde iyi sonuçlar aldıklarını, özellikle son 3 haftayı 1 beraberlik ve 2 galibiyetle geçtiklerini anımsatan Ademoğlu, şunları kaydetti:

"Son iki maçımız olan Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor karşında galibiyetler aldık. Yakaladığımız güzel bir galibiyet serisi var. Bunu Karabük'te sürdürmek istiyoruz. Kardemir Karabükspor ve hemen ardından Akhisar Belediyespor maçlarından galibiyetler bekliyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız olarak hepimiz bu hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz, ancak şu an ilk olarak Kardemir Karabükspor maçını kazanmak istiyoruz."

Ali Ademoğlu, Bursasporlu taraftarların her zaman olduğu gibi Karabükspor deplasmanında da takımlarının yanında olacağını ifade etti.

Yeşil-beyazlı taraftarların karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiklerini ve satışa sunulduğu gün tükettiklerini bildiren Ademoğlu, "Biletler tükenince biz de Kardemir Karabükspor yöneticilerine ek bilet talebinde bulunduk, ancak daha önce Trabzonspor da aynı taleple gitmiş, olmamış. Bize de olumsuz dönüş oldu. Onlar da kendi yetkileri doğrultusunda bir karar verdiler. Sonuç olarak Karabük'te taraftarımızla birlikte güzel netice alarak Bursa'ya dönmek istiyoruz." diye konuştu.