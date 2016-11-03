Bursaspor seriyi bozmak istemiyor
Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, deplasmanda oynayacakları Kardemir Karabükspor maçını kazanarak, iki haftalık galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi.
Kardemir Karabükspor'un ciddi bir rakip olduğunu vurgulayan Ademoğlu, "Rakibimiz sezona iyi başladı. İyi bir teknik adamları ve kadrosu var. Ofansif futbol sergileyen bir ekip. O nedenle her takım gibi Kardemir Karabükspor'u da ciddiye alıyoruz. Bu çerçevede de karşılaşmaya hazırlanıyoruz." dedi.
Ligin ilk 9 haftalık diliminde iyi sonuçlar aldıklarını, özellikle son 3 haftayı 1 beraberlik ve 2 galibiyetle geçtiklerini anımsatan Ademoğlu, şunları kaydetti:
"Son iki maçımız olan Aytemiz Alanyaspor ve Atiker Konyaspor karşında galibiyetler aldık. Yakaladığımız güzel bir galibiyet serisi var. Bunu Karabük'te sürdürmek istiyoruz. Kardemir Karabükspor ve hemen ardından Akhisar Belediyespor maçlarından galibiyetler bekliyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncularımız olarak hepimiz bu hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bunu gerçekleştirmek için de elimizden gelen tüm mücadeleyi göstereceğiz, ancak şu an ilk olarak Kardemir Karabükspor maçını kazanmak istiyoruz."
Ali Ademoğlu, Bursasporlu taraftarların her zaman olduğu gibi Karabükspor deplasmanında da takımlarının yanında olacağını ifade etti.
Yeşil-beyazlı taraftarların karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterdiklerini ve satışa sunulduğu gün tükettiklerini bildiren Ademoğlu, "Biletler tükenince biz de Kardemir Karabükspor yöneticilerine ek bilet talebinde bulunduk, ancak daha önce Trabzonspor da aynı taleple gitmiş, olmamış. Bize de olumsuz dönüş oldu. Onlar da kendi yetkileri doğrultusunda bir karar verdiler. Sonuç olarak Karabük'te taraftarımızla birlikte güzel netice alarak Bursa'ya dönmek istiyoruz." diye konuştu.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:02
- Yanal'ın şifresi Napoli
Toplam 1
Yorum
KEMAL İnşallah diyelim ama; Beşiktaş Galatasaray değil...İşimiz çok zor beraberlik iyi sonuç olur...Galibiyet ise ilaç olur...Başarılar Trabzonspor'umuz.
- ''Taviz vermeyeceğiz''
Toplam 1
Yorum
engin fidancı o iyiki bizim başkanımız onu seviyoruz allah daima yar ve yardımcısı olsun
- Boğaz’ın Zeman’ı
Toplam 1
Yorum
turkuaz27 tebrikler
Bursaspor seriyi bozmak istemiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.