Bursaspor coştu
Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Timsahlar 9 haftada 19 puan topladı. Yeşil-beyazlılar böylece şampiyon oldukları 2009-10 sezonundaki başlangıcını tekrarladı. Bu arada genç yıldız Kubilay Kanatsızkuş "Hedefim Enes (Ünal) gibi Avrupa'da oynamak" dedi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yasin'e af yolu!
Toplam 1
Yorum
murat kesinlikle affedilsin.böyle adam harcama lüksümüz yok.affedilmesin diyenler galatasaray düşmanıdır.
- Pabucunu ters giydir
Toplam 1
Yorum
Fenerbahçe Yaw arkadaş ne Neustaedter' i koy rvp nin arkasına stoch u oynasın stoch neden bu takımda oynamıyor anlamıyorum birisi şu hocaya anlatsın ya gollerini göstersin!!!
- Cantona vakası!
Toplam 1
Yorum
isminiz Sezonu kapatsin
Bursaspor coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.