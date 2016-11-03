 Bursaspor coştu – Fotomaç – 03 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    coştu

    Bursaspor coştu
    'e harika bir başlangıç yapan Timsahlar 9 haftada 19 puan topladı. Yeşil-beyazlılar böylece şampiyon oldukları 2009-10 sezonundaki başlangıcını tekrarladı. Bu arada genç yıldız Kubilay Kanatsızkuş "Hedefim Enes (Ünal) gibi Avrupa'da oynamak" dedi.
    1. 03 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor coştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.