Panter imzaladı
27 yaşındaki milli yıldız töreninde, “Bursa’yla gönülden kontratım var” ifadelerini kullandı. Başkan Ali Ay da, “Harun çok iyi Bursasporlu, 15 dakikada anlaştık” dedi.
Bu sezon Bursaspor'un en dikkat çekici ismi olan kaleci Harun Tekin nikah tazeledi. Milli kaleci 2018'de bitecek sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı. Özlüce Tesisleri'ndeki törende başkan Ali Ay, "Harun çok iyi bir Bursasporlu, 15-20 dakikada anlaştık. Kendisine çok teşekkür ediyorum, ne kadar iyi Bursasporlu olduğunu gösterdi. Biz de gerekeni yaptık ve Harun'un hakkını vermeye çalıştık. Daha fazlasını vermek isterdik ama durumumuz da ortada" dedi.
3 HAFTADIR YEMİYOR
Ligde 6. haftadaki Gaziantepspor maçından beri 281 dakikadır kalesinde gol görmeyen Harun ise sözleşmesinin 2018'de sona ereceğini hatırlatarak, "Böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim çünkü burada kalmayı çok istiyordum. Uzun yıllar buradayım ve artık Bursasporluyum. Kontrat imzalıyoruz ama benim Bursaspor ile gönülden kontratım var. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da elimden gelen çabayı Bursaspor'un başarısı için göstereceğim" diye konuştu.
Başkan Ali Ay, futbolcularının karakterlerine dikkat çekerek, "Bu sene dikkat ettiğimiz husus futbolcularımızın karakterli olması. 27-28 kişilik kadromuz var. İçinde pürüzlü futbolcumuz yok. 19 puanla dördüncüyüz. Karakterli futbolcular deyince en başında Harun kardeşimiz geliyor" dedi.
3 HAFTADIR YEMİYOR
Ligde 6. haftadaki Gaziantepspor maçından beri 281 dakikadır kalesinde gol görmeyen Harun ise sözleşmesinin 2018'de sona ereceğini hatırlatarak, "Böyle bir teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim çünkü burada kalmayı çok istiyordum. Uzun yıllar buradayım ve artık Bursasporluyum. Kontrat imzalıyoruz ama benim Bursaspor ile gönülden kontratım var. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da elimden gelen çabayı Bursaspor'un başarısı için göstereceğim" diye konuştu.
Başkan Ali Ay, futbolcularının karakterlerine dikkat çekerek, "Bu sene dikkat ettiğimiz husus futbolcularımızın karakterli olması. 27-28 kişilik kadromuz var. İçinde pürüzlü futbolcumuz yok. 19 puanla dördüncüyüz. Karakterli futbolcular deyince en başında Harun kardeşimiz geliyor" dedi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 02:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
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