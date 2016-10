Sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, 2018 yılında sona erecek olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

İmza töreninde konuşan Harun, "Böyle teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Uzun süredir buradayım. Artık ben de Bursasporluyum. Gönülden kontratım var" dedi.



Bursaspor yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in ilk 9 haftalık periyodunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yeşil-beyazlıların milli kalecisi Harun Tekin'in sözleşmesini uzatmak için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Ligin 9. haftasında oynanan Konyaspor karşılaşması öncesi deneyimli eldiven ile her konuda anlaşma sağlayan yönetim, 2018 yılında sona erecek olan mukavelesini 2020 yılına kadar uzattı.



Ali Ay: "15-20 dakikada anlaşmamızı bitirdik"

Milli kaleci için bugün Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende Bursaspor Başkanı Ali Ay ile yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. İmza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Bu sene bizim dikkat ettiğimiz husus bütün futbolcularımızın karakterli olması. Onun için de ince eledik sık dokuduk. Şu anda 27-28 kişilik kadromuz var. İçinde hiçbir pürüz futbolcumuz yok. Avusturya'da basındaki arkadaşlar da takımdaşlığın ne olduğunu gördü. Şu anda 19 puanla ligin dördüncüsüyüz. Karakterli futbolcular deyince bunların en başında Harun kardeşimiz geliyor. Kendisi çok iyi bir Bursasporlu. Herhalde 15-20 dakikada anlaşmamızı bitirdik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ne kadar Bursasporlu olduğunu gösterdi. Harun'un hakkını vermeye çalıştık. Gönül isterdi ki daha fazla verelim ama Bursaspor'un durumu malum. Bursasporlu olduğunu hepimize gösterdi. Bize böyle oyuncular lazım. Özellikle Hamza hocama ve kaleci hocamız Metin Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Harun ile beraber 4 kalecimiz var. Hangisini koyarsanız koyun iyi performans göstereceğine inanıyorum. Diğer arkadaşlarla da görüşeceğiz. Kısa zamanda sözleşmesi bitecek arkadaşlar var. Onlarla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Gece gündüz çalışıyoruz. Dün de İstanbul'daydık. İnşallah borç yapılandırmasını da halledersek iyi günler yakında. Ben zamanında parasını alan, kimseye karşı boynunu eğmeyen bir kulüp olmak istediğimizi söylüyorum. Bir an evvel geçmişi temizleyelim, geleceğe bakalım" dedi.



Harun Tekin: "Teklif geldiğinde hiç düşünmedim"

Milli kaleci Harun Tekin ise, "Başkanımıza, yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. 1 buçuk yıl sözleşmem vardı. Böyle teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Uzun süredir buradayım. Artık ben de Bursasporluyum. Gönülden kontratım var. Her zamanki gibi elimden gelenin en iyisini göstereceğim" diye konuştu.



İmzaların atılmasının ardından deneyimli eldiven Bursaspor Başkanı Ali Ay ile birlikte poz verdi.