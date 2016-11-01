Bursaspor'da neşeli çalışma

Ligde üst üste oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Bursaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor karşılaşmasının hazırlıklarını bugün Özlüce Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile devam etti.Yeşil-beyazlı futbolcular günün ilk çalışmasını salonda kondisyon ağırlıklı bir program uyguladı. Tesislerdeki kondisyon merkezinde yapılan, yorucu çalışmada Bursasporlu futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve kondisyonerler tarafından yaptırılan antrenman sonrası Hamzaoğlu takımı serbest bıraktı. Sakatlıkları bulunan Merter ile Sivok da ilk çalışmada takımla yer aldı. Sivok çalışma sonrası sahada doktor kontrolünden koşular yaparken, Merter Yüce'nin Acıbadem Bursa Hastanesi'nde MR'ı çekilecek. MR sonuçlarına göre Merter'in durumu netlik kazanacak. Bursaspor'da Emre Taşdemir ile Furkan Özçal'ın tedavileri sürüyor.Hamza Hamzaoğlu'nun takımı kondisyon çalışma sonrasında serbest bırakmasına karşın Bursasporlu futbolcuların tamamı soluğu sahada aldı. Kaleciler, antrenör Metin Mert ile ayrı çalışma yaparken, diğer futbolcular ise iddialı ayak tenisi maçı yaptılar. Hamza Hamzaoğlu, Fuat Buruk, İsa Turan bir takım, Bilal Kısa, Erdem Özgenç, Sercan Yıldırım karşı karşıya gelirken, diğer ayak tenisi maçında ise Güney Amerikalılar Batalla, Jorquera, Del Valle'den oluşan takım, Aziz Behich, Deniz Yılmaz, Sinan Bakış'ın oluşturduğu takımla kıran kırana maç yaptılar.Meral-Muammer Ağım Ortaokulu öğrencileri beden eğitimi öğretmenleriyle birliket Özlüce Tesisleri'ne futbolcularla bir aya geldiler. Öğrenciler, futbolcularla tek tek tokalaşırken, büyük mutluluk yaşadılar.