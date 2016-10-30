 Timsah yürüyüşü – Fotomaç – 30 Ekim 2016
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    30 Ekim 2016, Pazar
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    Timsah yürüyüşü

    Timsah yürüyüşü

    İlk yarısı golsüz kapanan maçın ikinci yarısında fırtınası vardı. 69’da oyuna sonradan giren Kubilay, 72’de Batalla Timsah’ı zafere taşıdı. Yeşil-beyazlılar ligde üst üste 3’üncü galibiyetini kazandı.

    Süper Lig'de 9. hafta maçında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Timsah Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Kubilay ve 72. dakikada Batalla kaydetti.

    KONYA 10 PUANDA KALDI
    Atiker Konyaspor kalan dakikalarda atak oynadıysa da beraberliği yakalayamadı. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 19 yaparak zirve takibini sürdürürken Atiker Konyaspor 10 puanda kaldı. Maç sonrası binlerce Bursaspor taraftarı büyük coşku yaşadı.

    HAMZAOĞLU: İKİNCİ YARIDA ÇOK İYİYDİK
    Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konya önünde özellikle ikinci yarıda çok etkili oynadıklarını belirterek, "Gollerimiz çok güzeldi. Rakibi hata yapmaya zorladık. Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum. Soğuk havaya rağmen tararaftarımız da mükemmeldi" dedi.

    AYKUT KOCAMAN'IN DOPİNG İSYANI
    Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor karşısında bireysel hatalar yaptıklarını belirtti. Kocaman, "Bu hatalar bizi olumsuz etkiledi. Ancak 9. maçımızda 3. kez doping kontrolü geldi. Özel mi seçildik anlamadım. Başka böyle takım var mı bilmek istiyorum" dedi.
    1. 30 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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