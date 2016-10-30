Timsah yürüyüşü
İlk yarısı golsüz kapanan maçın ikinci yarısında Bursaspor fırtınası vardı. 69’da oyuna sonradan giren Kubilay, 72’de Batalla Timsah’ı zafere taşıdı. Yeşil-beyazlılar ligde üst üste 3’üncü galibiyetini kazandı.
KONYA 10 PUANDA KALDI
Atiker Konyaspor kalan dakikalarda atak oynadıysa da beraberliği yakalayamadı. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 19 yaparak zirve takibini sürdürürken Atiker Konyaspor 10 puanda kaldı. Maç sonrası binlerce Bursaspor taraftarı büyük coşku yaşadı.
HAMZAOĞLU: İKİNCİ YARIDA ÇOK İYİYDİK
Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Atiker Konya önünde özellikle ikinci yarıda çok etkili oynadıklarını belirterek, "Gollerimiz çok güzeldi. Rakibi hata yapmaya zorladık. Oyuncularımı mücadeleleri için kutluyorum. Soğuk havaya rağmen tararaftarımız da mükemmeldi" dedi.
AYKUT KOCAMAN'IN DOPİNG İSYANI
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Bursaspor karşısında bireysel hatalar yaptıklarını belirtti. Kocaman, "Bu hatalar bizi olumsuz etkiledi. Ancak 9. maçımızda 3. kez doping kontrolü geldi. Özel mi seçildik anlamadım. Başka böyle takım var mı bilmek istiyorum" dedi.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:47
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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