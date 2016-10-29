Bursaspor, Harun'la uzattı
Bursaspor Kulübü, kaleci Harun Tekin'in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Basın sözcüsü Suat Paçacı, yaptığı açıklamada, son 2 sezondur gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken ve A Milli Takım'a davet edilen Harun ile sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Harun'un sözleşmesinin 2018 yılına kadar olduğunu ifade eden Paçacı, ''Harun bizden biz de ondan memnunuz. 2018'e kadar olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağız. Harun 2020 yılına kadar bizim oyuncumuz olacak.'' diye konuştu.
Paçacı, Harun'un yeni sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atacağını sözlerine ekledi.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
Bursaspor, Harun'la uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.