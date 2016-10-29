Bursaspor, Harun'la uzattı

Basın sözcüsü Suat Paçacı, yaptığı açıklamada, son 2 sezondur gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken ve A Milli Takım'a davet edilen Harun ile sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Harun'un sözleşmesinin 2018 yılına kadar olduğunu ifade eden Paçacı, ''Harun bizden biz de ondan memnunuz. 2018'e kadar olan sözleşmesini 2 yıl daha uzatacağız. Harun 2020 yılına kadar bizim oyuncumuz olacak.'' diye konuştu.

Paçacı, Harun'un yeni sözleşmeye önümüzdeki günlerde imza atacağını sözlerine ekledi.