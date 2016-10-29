Bursa’da iki eksik

Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Emre Taşdemir dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "İç saha avantajını kullanıp üç puanı almak istiyoruz. Takım olarak hazırız" dedi.