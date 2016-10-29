 Bursa’da iki eksik – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bursa’da iki eksik

    Bursa’da iki eksik
    Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlılar'da sakatlıkları bulunan Furkan Özçal ve Emre Taşdemir dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "İç saha avantajını kullanıp üç puanı almak istiyoruz. Takım olarak hazırız" dedi.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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