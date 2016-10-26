Bursa’da gündem o!
Bursaspor, performansıyla birçok kulübün listesine giren Harun Tekin için kolları sıvadı. 27 kalecinin 2018'de bitecek sözleşmesini 2020'ye uzatmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, bu oyuncuya teklifini iletti.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İşte Beşiktaş'ta sol bek senaryoları
Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Bursa’da gündem o! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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