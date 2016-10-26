 Bursa’da gündem o! – Fotomaç – 26 Ekim 2016
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    26 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bursa’da gündem o!

    Bursa’da gündem o!
    , performansıyla birçok kulübün listesine giren Harun Tekin için kolları sıvadı. 27 kalecinin 2018'de bitecek sözleşmesini 2020'ye uzatmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, bu oyuncuya teklifini iletti.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:06
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