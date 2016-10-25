Nöbetçi golcü
Şilili oyuncu, Kayserispor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarının tümünde oyuna sonradan dahil olarak skoru değiştirmeyi bildi.
ALANYA'DA DA PARLADI
Kayserispor karşılaşmasında 65. dakikada oyuna dahil olan Jorquera, 1-1'lik eşitlikle devam eden mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkarak skorda üstünlüğü sağlayan golü kaydetti. Kasımpaşa müsabakasında ise 61'de Faty'nin yerine oyuna giren orta saha oyuncusu, 1 dakika sonra galibiyet golünü attı. Cumartesi günü oynanan Alanyaspor mücadelesinde ise 75'te yine Faty'nin yerine oyuna giren Jorquera, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Taraftarlar ise sonradan girip golleri atan Jorquera'ya, "Nöbetçi golcü" lakabını taktı.
JORQUERA PARA BASIYOR!
Bursaspor'un Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, sonradan oyuna girdiği 3 karşılaşmada attığı gollerle takımına 3 milyon 900 bin TL kazandırdı. Jorquera, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 01:54
- Fırtına savunmada geçit vermiyor
Toplam 2
Yorum
Çakıcı Bu gs çok büyütüldü sonuç normal herkes yenebilir bu gs'yi bi bruma erenle olmaz bu işler ts'nin düşmanı fb değil cidden kendini bilmez gs'dir
- Konya başkanı ateş püskürdü
Toplam 3
Yorum
ömer t. Sayın .... başkan hatırlatırım geçen yıl evinizde oynadığınız fenerbahçe maçında oyuncunuz ömer şahiner topu kolla düzeltip ofsayttaki oyuncuya aktarıp gol atmıştınız..geçen yılda çıkıp en azından açıklama yapsaydınız amaa nerdeeee....
- Taş gibi adam!
Toplam 7
Yorum
hus ilk maclarda cok tedirginlik yaratmisti ,ama ligde icimizi rahatlatan bir performans yaratti.
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