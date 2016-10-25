Şilili oyuncu, Kayserispor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarının tümünde oyuna sonradan dahil olarak skoru değiştirmeyi bildi.

Alanya deplasmanında attığı iki golle Bursaspor'a hayat veren Jorquera'ya, "Nöbetçi golcü" lakabı takıldı. Yeşilbeyazlı ekipte bu haftaki galibiyetin mimarı olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı. Geçtiğimiz sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 5 gol atabilen deneyimli oyuncu, bu sezon ise 7 resmi maçta 4 gol kaydederek, adeta küllerinden doğdu. Şilili oyuncu, Kayserispor, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının tümünde oyuna sonradan dahil olarak skoru değiştirdi.



ALANYA'DA DA PARLADI

Kayserispor karşılaşmasında 65. dakikada oyuna dahil olan Jorquera, 1-1'lik eşitlikle devam eden mücadelenin 83. dakikasında sahneye çıkarak skorda üstünlüğü sağlayan golü kaydetti. Kasımpaşa müsabakasında ise 61'de Faty'nin yerine oyuna giren orta saha oyuncusu, 1 dakika sonra galibiyet golünü attı. Cumartesi günü oynanan Alanyaspor mücadelesinde ise 75'te yine Faty'nin yerine oyuna giren Jorquera, attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı. Taraftarlar ise sonradan girip golleri atan Jorquera'ya, "Nöbetçi golcü" lakabını taktı.



JORQUERA PARA BASIYOR!

Bursaspor'un Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera, sonradan oyuna girdiği 3 karşılaşmada attığı gollerle takımına 3 milyon 900 bin TL kazandırdı. Jorquera, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.