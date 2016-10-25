 Harun Tekin alkışlanıyor – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Harun Tekin alkışlanıyor

    Harun Tekin alkışlanıyor
    Bursaspor'da, milli kaleci Harun Tekin, performansıyla göz dolduruyor. Ligde oynanan son 2 karşılaşmada kalesini gole kapatan başarılı kaleci, kalesine gelen 34 şutun 27'sini de kurtarmayı başardı. Geride kalan 8 karşılaşmanın tümünde 90 dakika sahada kalan Harun, yüzde 83'lük kurtarma oranıyla camianın takdirini topladı.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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