 Bursaspor'da Batalla takımla çalıştı – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    'da takımla çalıştı

    Bursaspor'da Batalla takımla çalıştı
    , bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Yomraspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı geçen Pablo Martin da takımla birlikte çalıştı.

    Ziraat Kupası 3. Tur'unda yarın sahasında Yomraspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. , daha sonra yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal ve tedavisi süren Emre Taşdemir'in dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.

    Yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah kahvaltısı ile birlikte Özlüce Tesisleri'nde toplanacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:53
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