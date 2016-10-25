Bursaspor'da Batalla takımla çalıştı

Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Yomraspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı geçen Pablo Martin Batalla da takımla birlikte çalıştı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda yarın sahasında Yomraspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal ve tedavisi süren Emre Taşdemir'in dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah kahvaltısı ile birlikte Özlüce Tesisleri'nde toplanacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'unda yarın sahasında Yomraspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Bursaspor, daha sonra yarı sahada 3 kale ile taktik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Furkan Özçal ve tedavisi süren Emre Taşdemir'in dışında tüm oyuncular antrenmanda yer aldı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın sabah kahvaltısı ile birlikte Özlüce Tesisleri'nde toplanacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:53
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 1
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TsKlüp güzel bir teşvikmiş..
- Yeniden yapılanma kolay bir iş değil
Toplam 8
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sedat samet aybaba'nın ismi geçiyor sayın nevzat bey acaba bu damı yeni yapılanmanın bir planımı?
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FUTBOL USA 1977-82 NY COSMOS'DA PELE, VE YASIN'LE BERABER OYNAMISTI TOPRAGI BOL OLSUN, SUPER BIR OYUNCUYDU
Bursaspor'da Batalla takımla çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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