 Nöbetçi golcü! – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Nöbetçi golcü!

    Nöbetçi golcü!
    'un Şilili futbolcusu Cristobal Jorquera, oyuna sonradan girdiği maçlarda gösterdiği performans ve attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. 4 maçta gol atan Jorquera, "'un başarısı benim için çok daha önemli" dedi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
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