Süper Jorquera
Alanyaspor’a konuk olan Bursaspor, zor anlar yaşadığı maçı 2-0 kazanmasını bildi. Kaleci Harun kurtarışlarıyla devleşti, oyuna sonradan giren Jorquera ise attığı 2 golle maçta skoru belirledi
Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Galibiyet gollerini 85 ve 87. dakikalarda oyuna sonradang iren Cristobal Jorquera kaydetti. Bursaspor ligde 2 hafta sonra galip gelirken, Alanyaspor 4 haftadır kazanamıyor.
BURSA 16 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Bursaspor 16 puana yükselirken, Alanyaspor 8 puanda kaldı. Maçtan sonra yeşil-beyazlı oyuncular Alanya deplasmanına gelen 1000 kadar Bursaspor taraftarıyla büyük coşku yaşadı. Kritik maçta iki gol atan maçın kahramanı Jorguera ise "Hocam 75'te beni oyuna alınca gol atacağımı hissettim" açıklamasını yaptı.
MAÇTAN ÖNCE NELERİ DÜŞÜNDÜYSEK YAPTIK
Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, Alanya galibiyetine ilişkin, "Maçın başında ne düşündüysek hepsini yaptık. İyi bir sonuçla ayrıldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Kalecimiz Harun ise sezon başından bu yana olduğu gibi yine iyiydi" dedi.
KALPAR: ÇOK TALİHSİZ BİR MAÇ YAŞADIK...
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, Bursa önünde talihsiz bir maç çıkardıklarını söyledi. Kalpar, "Beraberliğe bile üzüleceğimizi maçı kaybettik. İkinci yarı da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 85 ve 87. dakikalarda goller yedik. Hataları görmeliyiz" dedi.
BURSA 16 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Bursaspor 16 puana yükselirken, Alanyaspor 8 puanda kaldı. Maçtan sonra yeşil-beyazlı oyuncular Alanya deplasmanına gelen 1000 kadar Bursaspor taraftarıyla büyük coşku yaşadı. Kritik maçta iki gol atan maçın kahramanı Jorguera ise "Hocam 75'te beni oyuna alınca gol atacağımı hissettim" açıklamasını yaptı.
MAÇTAN ÖNCE NELERİ DÜŞÜNDÜYSEK YAPTIK
Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, Alanya galibiyetine ilişkin, "Maçın başında ne düşündüysek hepsini yaptık. İyi bir sonuçla ayrıldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum. Kalecimiz Harun ise sezon başından bu yana olduğu gibi yine iyiydi" dedi.
KALPAR: ÇOK TALİHSİZ BİR MAÇ YAŞADIK...
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, Bursa önünde talihsiz bir maç çıkardıklarını söyledi. Kalpar, "Beraberliğe bile üzüleceğimizi maçı kaybettik. İkinci yarı da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 85 ve 87. dakikalarda goller yedik. Hataları görmeliyiz" dedi.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink: Yenilginin iki nedeni var
Toplam 5
Yorum
yusuf akteke evet hocamızın dediği gibi 90 daka güzel oynadık gol pozusuonlarıda oldu fakat şansızlıkmı diyelim cavandamı bilemem
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 12
Yorum
bjk Daha dün şampiyon oluyordunuz 1 gecede ne değişti :)
- "7 kişi kaldığımızda oley çektiklerini unutmadık"
Toplam 30
Yorum
mecaz anlam mecaz yaptım orda ne demek istediğimi anla yani öleböle adamlar yendi olay bitti GS MARS OLDU bu kadar :D
Süper Jorquera haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.