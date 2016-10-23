 Süper Jorquera – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Süper

    Süper Jorquera

    ’a konuk olan , zor anlar yaşadığı maçı 2-0 kazanmasını bildi. Kaleci Harun kurtarışlarıyla devleşti, oyuna sonradan giren ise attığı 2 golle maçta skoru belirledi

    Süper Lig'in 8. haftasında Bursaspor deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Galibiyet gollerini 85 ve 87. dakikalarda oyuna sonradang iren Cristobal Jorquera kaydetti. ligde 2 hafta sonra galip gelirken, Alanyaspor 4 haftadır kazanamıyor.

    BURSA 16 PUANA YÜKSELDİ
    Bu sonucun ardından Bursaspor 16 puana yükselirken, Alanyaspor 8 puanda kaldı. Maçtan sonra yeşil-beyazlı oyuncular Alanya deplasmanına gelen 1000 kadar taraftarıyla büyük coşku yaşadı. Kritik maçta iki gol atan maçın kahramanı Jorguera ise "Hocam 75'te beni oyuna alınca gol atacağımı hissettim" açıklamasını yaptı.

    MAÇTAN ÖNCE NELERİ DÜŞÜNDÜYSEK YAPTIK
    Bursaspor'un hocası Hamza Hamzaoğlu, Alanya galibiyetine ilişkin, "Maçın başında ne düşündüysek hepsini yaptık. İyi bir sonuçla ayrıldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. 'u da tebrik ediyorum. Kalecimiz Harun ise sezon başından bu yana olduğu gibi yine iyiydi" dedi.

    KALPAR: ÇOK TALİHSİZ BİR MAÇ YAŞADIK...
    Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, Bursa önünde talihsiz bir maç çıkardıklarını söyledi. Kalpar, "Beraberliğe bile üzüleceğimizi maçı kaybettik. İkinci yarı da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. 85 ve 87. dakikalarda goller yedik. Hataları görmeliyiz" dedi.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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