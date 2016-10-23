 Bursaspor’da Jorquera takımı sırtlıyor – Fotomaç – 23 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    ’da Jorquera takımı sırtlıyor

    Bursaspor’da Jorquera takımı sırtlıyor

    'un , ve Aytemiz maçlarında, ikinci yarılarda oyuna dahil olan Şilili oyuncu Cristobal Jorquera, attığı gollerle takımına 9 puan kazandırdı.

    'un ligde attığı 11 golün 4'ünü Cristobal Jorquera atarken, takımını sırtlayan isim oldu. Şilili oyuncu, Batalla ile birlikte gol krallığında birinci sırada yer aldı.

    Adanaspor maçındaki performansıyla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından yedek kulübesine alındı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe karşılaşmalarında kulübede kalan Jorquera ligin dördüncü haftasından itibaren takımın kurtarıcısı oldu.

    mücadelesinde 60'ıncı dakikada oyuna giren Jorquera, 62'nci dakikada golü atarken takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

    maçında da yedek kulübesinde kalan Jorquera, 83'üncü dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Maç son saniyelerde Sercan'ın attığı golle 3-1 sona erdi.

    Aytemiz maçına da yedek kulübesinde başlayan Cristobal Jorquera, 75'inci dakikada oyuna girdi, 85 ve 88'de attığı gollerle 'u bir kez daha galibiyete taşıyan isim olmayı başardı. Jorquera, 3 maçta yedek kulübesinden gelip 4 gol atarken takımının 9 puan toplamasında katkısı oldu.
    1. 23 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 13:09
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