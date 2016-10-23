Bursaspor’da Jorquera takımı sırtlıyor
Bursaspor'un Kasımpaşa, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında, ikinci yarılarda oyuna dahil olan Şilili oyuncu Cristobal Jorquera, attığı gollerle takımına 9 puan kazandırdı.
Adanaspor maçındaki performansıyla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu tarafından yedek kulübesine alındı. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe karşılaşmalarında kulübede kalan Jorquera ligin dördüncü haftasından itibaren takımın kurtarıcısı oldu.
Kasımpaşa mücadelesinde 60'ıncı dakikada oyuna giren Jorquera, 62'nci dakikada golü atarken takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
Kayserispor maçında da yedek kulübesinde kalan Jorquera, 83'üncü dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren isim oldu. Maç son saniyelerde Sercan'ın attığı golle 3-1 sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor maçına da yedek kulübesinde başlayan Cristobal Jorquera, 75'inci dakikada oyuna girdi, 85 ve 88'de attığı gollerle Bursaspor'u bir kez daha galibiyete taşıyan isim olmayı başardı. Jorquera, 3 maçta yedek kulübesinden gelip 4 gol atarken takımının 9 puan toplamasında katkısı oldu.
- 23 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 13:09
- Lens, Sow ve Salih'ten iyi haber
Toplam 3
Yorum
selcukhh Erman hoca sen artik tarafsiz yorum yapmiyorsun ayni pozisyondaki olaylara bir öyle bir böyle diyorsun anlamiyorum artik sizi.takima göre degil pozisyona göre yorum yapin.
- Quaresma'ya Çin kancası
Toplam 22
Yorum
Siyah-Beyaz1903 ben bunu 15'e degil 1,5 bile satarim takima zarar vermekten baska bildigi yok cok egoist büyük takimlarda oynuyamaz kesinikle satilmali para etdigi sürece!
- “Futbolcu maaşları zor ödenir"
Toplam 30
Yorum
maho sayin yönetici koskoca GS camiasini tehdit eder gibi atifta bulunmus klubü niye yönetmek icin secildiler keske bunu bi anlasa . riva florya icin kim ne kadar komisyon alicak bunun iyi incelenmesini lazim borclari ödicez diye koskoca camiayi don gömlek ortada birakip gelecegi ile oynicaklar . benim fikrim bu baskanlarin hic bir tanesi özkan canaydin haric gercekden GS yi sevdigi icin baskanlik yaptigina inanmiyorum kisa ve net bunlar ticaret adami kendi reklamlari icin baskanlik yapiyorlar .
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