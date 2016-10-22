Hamzaoğlu futboldan memnun
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 yenen Bursaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, maç öncesi ne düşündüyseler yaptıklarını ifade etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, "Bu maça geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz puanları telafi etmek için gelmiştik. Hedefimiz iyi oyundu. Son zamanlarda birkaç tane oyuncumuz iyi oynuyordu onları görmek istedik. Maçın başında ne düşündüysek hepsini yaptık. İyi bir sonuçla ayrıldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Alanyaspor'u da tebrik ediyorum" dedi.
"Harun haftalardır iyi oynuyor"
Kaleci Harun'un haftalardır iyi oynadığını ve fazlasıyla kurtarış yaptığını dile getiren Hamzaoğlu, "Önemli pozisyonları kurtarıyor. Kalecinin yapması gereken görev bu ama Harun fazlasını kurtarıyor. Maçlara iyi konsantre oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımdan memnunum" diye konuştu.
"Batalla'nın olmayışını çok aramadık"
Batalla'nın olmayışını çok aramadıklarını da ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "29 oyuncum var. Hepsinden verim alıyorum. Bütün oyuncularım maçlarda Bursaspor için her şeylerini veriyor. Maçın başında Kubilay ile Sinan'ın çıkışı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlardı. Kendilerini görmek istedim. Bu maç onları oynatmak için uygun geldi. İleri çıkmakta zorlanıyorduk. Bu oyuncularla ileri çıkmak için denedik. İyi oynadılar" şeklinde konuştu.
"Jorquera kilit oyuncumuz oldu"
Maçta 2 gol atan Jorquera'nın zor zamanlarda kilit oyuncuları olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:
"Çok yetenekli ve kabiliyetli bir oyuncu inşallah bize katkı vermeye devam eder."
"Harun haftalardır iyi oynuyor"
Kaleci Harun'un haftalardır iyi oynadığını ve fazlasıyla kurtarış yaptığını dile getiren Hamzaoğlu, "Önemli pozisyonları kurtarıyor. Kalecinin yapması gereken görev bu ama Harun fazlasını kurtarıyor. Maçlara iyi konsantre oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bütün oyuncularımdan memnunum" diye konuştu.
"Batalla'nın olmayışını çok aramadık"
Batalla'nın olmayışını çok aramadıklarını da ifade eden Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "29 oyuncum var. Hepsinden verim alıyorum. Bütün oyuncularım maçlarda Bursaspor için her şeylerini veriyor. Maçın başında Kubilay ile Sinan'ın çıkışı vardı. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyorlardı. Kendilerini görmek istedim. Bu maç onları oynatmak için uygun geldi. İleri çıkmakta zorlanıyorduk. Bu oyuncularla ileri çıkmak için denedik. İyi oynadılar" şeklinde konuştu.
"Jorquera kilit oyuncumuz oldu"
Maçta 2 gol atan Jorquera'nın zor zamanlarda kilit oyuncuları olduğunu belirten Hamza Hamzaoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:
"Çok yetenekli ve kabiliyetli bir oyuncu inşallah bize katkı vermeye devam eder."
- 22 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 19:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş'ten rehavet uyarısı
Toplam 15
Yorum
ERKARTAL SAZANLAR DÜN YALKALIKLARINDAN TEBRİK EDİYORLARDI ..ŞİMDİ MOTORLARINI SOĞUTTULAR SAZANBEYİNLERİYLE BEŞİKTAŞIN BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEYE ÇALIŞIYORLAR
- Galatasaray - Trabzonspor | 19.00
Toplam 5
Yorum
Gs li Trabzon fark yemez se iyidir.
- Emenike’den şok tavır
Toplam 21
Yorum
/*/ BUNU BURSAYA VERİN KALECİ HARUN TEKİNİ ALIN.
Hamzaoğlu futboldan memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.