 Bursaspor’da altı oyuncu eksik... – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    ’da altı oyuncu eksik...

    Bursaspor’da altı oyuncu eksik...
    Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz deplasmanına konuk olacak 'da, sakatlıkları henüz geçmeyen Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Sane'nin yanı sıra, golcü oyuncular Sercan Yıldırım ve Tomas Necid kadroda yer almadılar.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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