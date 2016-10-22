 Bakambu: Bursa’ya dönmek isterim – Fotomaç – 22 Ekim 2016
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    22 Ekim 2016, Cumartesi
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    Bakambu: Bursa’ya dönmek isterim

    Bakambu: Bursa’ya dönmek isterim
    'dan İspanyol ekibi 'e transfer olan Cedric Bakambu, kariyerinin sonlanmadığı ve ileride yeşil-beyazlı ekibe dönmeyi istediğini belirtti. Bakambu; ''İspanya'da Bursaspor'u takip ediyorum. Çünkü orada arkadaşlarım var. Bursa'yı unutmadım" dedi.
    1. 22 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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