“Bursaspor’a dönmeyi çok isterim”
Bursaspor’dan İspanyol ekibi Villarreal’e transfer olan Kongo asıllı Fransız futbolcu Cedric Bakambu, Bursaspor defterinin kapanmadığını belirterek, ileride yeşil-beyazlı kulübe dönmeyi çok istediğini söyledi.
"Bursaspor'a dönmeyi çok isterim"
Kariyerinde iyi bir noktaya ulaşmak için çok çalıştığını ifade eden Bakambu, "İspanya ligi zor olsa da alıştım. Çok güzel bir sene geçirdim ve çalışmalarım devam ediyor. Henüz 25 yaşındayım. Tam olarak hayallerimi gerçekleştirmiş sayılmam ama kariyerimde iyi bir noktaya ulaşmak için çok çalışıyorum. İspanya'da Bursaspor'u takip ediyorum. Çünkü orada arkadaşlarım var. Bursa'da taraftarları çok özledim. Çünkü oranın atmosfer daha farklıydı. Bursaspor taraftarının atmosferi her zaman daha güçlüydü. Onlara çok teşekkür ediyorum. En büyük Bursaspor. İleride Bursaspor'a dönmeyi çok isterim. Bu hikayenin tamamlanmamış olduğunu düşünüyorum. Burada henüz kupa kazanamadık. Umarım bir daha ki gelişimde kupa alırız ve ben de Bursaspor yoluna devam etmiş olurum" dedi.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 12:39
- Ulusoy’dan destek
Toplam 3
Yorum
........ SENİ İLERDE GS YIN BAŞINDA GÖRMEK İSTİYORUZ SN ULUSOY.
- Penaltıya boğulduk
Toplam 25
Yorum
İbrahim Erkan Üç maçda türk takımları aleyhine 5 penaltı verildi bunların 3 ü penaltı değil bu normal mi sizce?Sadece Konyaspor maçında aleyhimize penaltı verilmedi o maçın hakemi de azeriydi zaten :-) :-)
- Yıllık gider 168 milyon euro
Toplam 4
Yorum
FATİH BU BORÇLARA FAİZ DE BİNDİMİ TMMDIR DAHA AVRUPA YÜZÜ GÖRÜLMEZ
“Bursaspor’a dönmeyi çok isterim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.