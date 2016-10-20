 Transfer müjdesi – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Transfer müjdesi

    Transfer müjdesi
    Başkanı Ali Ay, devre arasında transfer müjdesi verirken, özeleştiri de yaptı. Ay, "Transferde belki bazı hatalar yapmış olabiliriz ama ben oyuncularımdan memnunum. Hepsi çok iyi niyetli ve çok çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Belki devre arasında 2-3 oyuncu alabiliriz ama tabii istediğimiz oyuncuları satabilirsek. Oyuncu satmadan almamız mümkün değil. Ben, bu takımın daha iyi oynayıp ligi iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum" dedi.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:26
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