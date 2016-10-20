Bursaspor'a deplasman sponsoru
Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın deplasman giderlerini Bakgör İnşaat üstlenecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçının deplasman masraflarına, eski yöneticimiz Faruk Bakgör'ün sahibi olduğu Bakgör İnşaat sponsor olmuştur. Bursaspor Kulübü olarak Faruk Bakgör'e kulübümüze vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz."
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:41
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
Bursaspor'a deplasman sponsoru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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