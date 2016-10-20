 Bursaspor'a deplasman sponsoru – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    'a deplasman sponsoru

    Bursaspor'a deplasman sponsoru

    'un, Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü Aytemiz ile yapacağı maçın deplasman giderlerini Bakgör İnşaat üstlenecek.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçının deplasman masraflarına, eski yöneticimiz Faruk Bakgör'ün sahibi olduğu Bakgör İnşaat sponsor olmuştur. Kulübü olarak Faruk Bakgör'e kulübümüze vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz."

    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:41
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