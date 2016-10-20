Bursaspor'a deplasman sponsoru

Bursaspor'un, Spor Toto Süper Lig'de 22 Ekim Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın deplasman giderlerini Bakgör İnşaat üstlenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçının deplasman masraflarına, eski yöneticimiz Faruk Bakgör'ün sahibi olduğu Bakgör İnşaat sponsor olmuştur. Bursaspor Kulübü olarak Faruk Bakgör'e kulübümüze vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz."