 Bursa’da Batalla korkusu – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    19 Ekim 2016, Çarşamba
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    Bursa’da Batalla korkusu

    Bursa’da Batalla korkusu
    Deplasmanda Alanya'yla karşılaşacak 'da Batalla'nın sakatlığı teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Sol kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Arjantinli futbolcu dün yapılan idmanda takımdan ayrı çalıştı.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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