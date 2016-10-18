 Hamzaoğlu’ndan hakemlere eleştiri – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Hamzaoğlu’ndan hakemlere eleştiri

    Hamzaoğlu’ndan hakemlere eleştiri
    Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 0-0 biten Osmanlıspor maçına ilişkin olarak, hakemleri eleştirdi. Hamzaoğlu, "Cep telefonundan seyrettim top oyuncunun (Prochazka) eline temas ediyor ve kalecinin önüne gidiyor. Hakemlerin daha dikkatli olması lazım. Harun'un parmağının ucuna değen topu görüyor, penaltıyı görmüyorlar" dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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