Del Valle: Savaşacağız

Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Osmanlıspor ile 0-0 berabere kalan Bursaspor, cumartasi günü saat 16.00'da Alanya'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yaptığı çalışma ile başladı.



Antrenman öncesi Bursasporlu futbolcular, ayak tenisi maçı yaptı. Ardından Hamza Hamzaoğlu'nun yaptığı konuşma sonrasında ısınma, ardından 5'e 2 oyun ve yarı alanda çift kale yaptı.



EMRE 2 AY SONRA DÖNDÜ

Yaklaşık 2 aydır Almanya'da tedavi gören Emre Taşdemir, Bursa'ya döndü ve bugün takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı. Yeşil beyazlı futbolcuların antrenman öncesi alkışladığı Emre, ısınmanın ardından doktor kontrolünde bireysel performans çalışması yaptı.



HARUN VE BATALLA YÜRÜDÜ

Osmanlıspor karşılaşmasında sıkıntı yaşayan ve sol arka adelesinde zorlanma olan kaleci Harun Tekin ile sol kasık adalesinde zorlanma olan kaptan Pablo Martin Batalla takımdan ayrı çalışma yaptı. Batalla doktor kontrolünde yürüyüş yaparken, Harun Tekin ise fizyoterapistle birlikte koşu yaptı. Bu arada sakatlığı süren Furkan Özçal da çalışmaya katılmadı.



SİVOK-HAMZAOĞLU ZİRVESİ

Antrenmanın ardından teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Tomas Sivok ile birlikte yaklaşık 10 dakika süren toplantı yaptı. Toplantının ardından Sivok takımla birlikte çalışmaya döndü.



Bu arada engelli sporcular Bursaspor'un bugün yapılan çalışması izledi ve yeşil beyazlı futbolcularla bol bol anı fotoğrafı çektirdi.



Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



DEL VALLE: SAVAŞACAĞIZ

Bursaspor'un Venezuellalı oyuncusu Yonathan Del Valle, Alanyaspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "İç sahada 2 puan kaybetmişken, deplasmandaki bu karşılaşmada 3 puanın önemi daha da artıyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve savaşacağız" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bir günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kanat oyuncusu Del Valle, sakat oyuncuların takıma dönmesinden dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.







'SAKATLARIN DÖNMESİNE SEVİNDİK'

Del Valle, "Onların eksikliklerini hissediyorduk. Çalışmalara katılacak ve daha da çok katkı vereceklerdir günden güne. Osmanlıspor maçında hem karşı taraf, hem biz de belli pozisyonlarımız oldu. İki takım da bunları gole çeviremedi ve 0-0'lık bir sonuçla ayrıldık, ama maça dönük baktığımda sahadaki tüm takım arkadaşlarımın elinden gelenin en iyisini yaptığını ve 90 dakika boyunca savaştıklarını gözlemleyebiliyorum. Bu da çok önemli bir bilgi" dedi.



'HEPİMİZ BİR AİLEYİZ'

Forvet hattındaki isimlerin sürekli değiştiğinin hatırlatılması üzerine 26 yaşındaki oyuncu, "Sonuçta hepimiz burada bir aileyiz. Hangi oyuncu sahada olursa olsun, hangi oyuncu ileride oynarsa oynasın, geri kalan oyuncular için önemli olan şey, bize düşen görev, onların özelliklerine uygun şekilde yardımcı olmaya çalışmak. Her kim nasıl orta seviyorsa o şekilde orta yapmak ya da özelliklerine uygun şekilde oynamak. Bu şekilde devam ediyoruz. Bizim için forvet pozisyonunda kimin oynadığı çok önemli değil" şeklinde konuştu.



'ELİMİZDEN GELENİ YAPIP SAVAŞMALIYIZ'

Alanyaspor ile oynayacakları 8. hafta mücadelesini de değerlendiren Del Valle, "Sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı beraberlik aldılar, ama bu onlara motive edecekse onların bileceği iş. Biz o takımın karşısında kazandık. Onlar nasıl oynarlarsa oynasınlar, biz kendi elimizden geleni yapmamız ve kendi futbolumuzu ortaya koymaya çalışmalıyız. Biz sadece buna odaklanabiliriz. Biz sadece bunu yapacağız. Biliyoruz ki deplasman maçları iç saha maçlarına göre daha zordur, belki ama iç sahada 2 puan kaybetmişken deplasmandaki bu karşılaşmada 3 puanın önemi daha da artıyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız ve savaşacağız" diye konuştu.



'TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bursasporlu taraftarlara da mesaj gönderen Venezüellalı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız gerçekten çok mutluluk verici. Onlara sahip olmak gerçekten bir ayrıcalık. Bursaspor taraftarının desteğini arkana almak çok büyük bir avantaj oluyor. Her karşılaşmada sonuç ne olursa olsun destek vermeye devam ediyorlar. Maçın son düdüğüne kadar bu destekleri devam ediyor. Onların yanımızda olması bize ekstra güç veriyor ve motivasyonumuzu çok etkiliyor. Onları orada tutabilmek ve onların mutluluğun devamını sağlayabilmek için daha da farklı bir motivasyon oluşturuyor bizde. Onları yanımızda hissetmek gerçekten çok güzel."