 Batalla: Gururluyum – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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HEPSİ
    18 Ekim 2016, Salı
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    Batalla: Gururluyum

    Batalla: Gururluyum
    'un Arjantinli oyuncusu Pablo Batalla, Osmanlıspor maçında kulüp tarihinde en çok forma giyen yabancı unvanını elde etmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kulübe ilk girdiğim gün bu kadar karşılaşma oynayabileceğimi düşünemezdim. Böyle bir rekoru ele geçirebildiysem çok mutluyum ama eminim çok daha fazla karşılaşmada forma giyebilirim adına. Keyif aldığım ve dünyada en sevdiğim yerdeyim şu anda. Bursaspor tarihine geçmek büyük gurur veriyor" dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:14
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